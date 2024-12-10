"Легенда" Ливерпуля перебралась в чемпионат Венгрии

Полузащитник Наби Кейта подписал контракт с венгерским Ференцварошем, сообщила пресс-служба клуба.

29-летний полузащитник после великолепного старта карьеры в РБ Зальцбург и РБ Лейпциг перебрался за 60 млн евро в Ливерпуль, но там заиграть на самом высоком уровне ему помешало большое количество травм.

Всего в состоянии Ливерпуля он пропустил 569 дней, или 121 матч за клуб и сборную.

Прошлым летом Кейта перебрался в немецкий Вердер, но из-за проблем с поведением клуб решил наказать игрока и отстранить от первой команды. В Ференцвароше гвинеец переходит в годовую аренду.

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