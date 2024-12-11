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Динамо второй раз разгромило соперника из Косово и вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

"Бело-синие" более чем уверенно преодолели третий раунд и в феврале продолжат выступление в турнире.
Сегодня, 19:19
Динамо U-19 одержало разгромную победу / ФК Динамо Киев
Динамо U-19 одержало разгромную победу / ФК Динамо Киев

В среду, 11 декабря, киевское Динамо U-19 провело в гостях ответный матч третьего раунда Юношеской лиги УЕФА сезона-2024/25, в котором встречалось с 2 Коррику U-19 из Косово.

После разгромной победы 5:0 в первой игре "бело-синие" во втором поединке снова уверенно разобрались с соперником, обыграв его со счетом 4:1, и вышли в 1/16 финала турнира.

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Еще в первом тайме динамовцы обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча благодаря дублю Матвея Пономаренко. После перерыва 2 Коррику сумел отквитать один гол, на что киевляне ответили еще двумя результативными ударами Богдана Редушко.

2 Коррику U-19 - Динамо U-19 1:4

Голы: Шаля, 60 - Пономаренко, 14, 42, Редушко, 68, 80

Соперником Динамо в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА станет один из десяти клубов Пути Лиги чемпионов с рейтингом с 7-го по 16-е места.

Жеребьевка этой стадии соревнований пройдет 20 декабря, а базовые даты матчей 1/16 финала - 11-12 февраля.

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