"Ты - ребенок": Экс-форвард Уотфорда раскритиковал Рэшфорда

Даже Трою Дини есть что сказать о нападающем МЮ.

Бывший нападающий Уотфорда Трой Дини раскритиковал Маркуса Рэшфорда.

Дини рассказал, что посетил матч между МЮ и Арсеналом, и выход на поле Рэшфорда сопровождался постоянным позором.

Нападющий, который должен быть на пике своей формы, на самом деле ведет себя как капризный ребенок.

"Я был на матче с Арсеналом. Не было смысла выпускать его на поле. Его выход был позорным. Расхаживал вокруг, пытался сделать нырок, выбил мяч с поля, а затем, когда все игроки подошли к болельщикам, чтобы похлопать, он стоял сзади. Он ушел первым, и я просто подумал: "Ты ребенок".

Сколько ему сейчас, 27? Он должен быть на пике своих возможностей. Очевидно, что его финансовые вопросы решены. Кто ты как личность? Что ты отстаиваешь?

И я беспокоюсь, искренне переживаю, что, когда он закончит, он пожалеет, что не выжал из этого максимум, потому что с этим трудно жить.

Знаете, лично у меня была неплохая карьера, я молодец. Учитывая, откуда я родом и чего я добился, меня это вполне устраивает. Я выжал из этого все, понимаете?", - приводит слова Дини talkSPORT.

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