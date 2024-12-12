Челси оформил выход в 1/8 Лиги конференций

В рамках 5-го тура Лиги конференций ]Челси спокойно справился с Астаной .

Благодаря этому, лондонцы оформили выход в 1/8 финала за тур до окончания основного этапа. «Синие» победили во всех 5 матчах еврокубкового соревнования.

Последний матч основной стадии состоится 19 декабря. Лондонцы сыграют против ирландского Шемрок Роверс.

Жеребьевка 1/8 Лиги конференций состоится только 23 февраля 2025 года.

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