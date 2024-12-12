Одноклубник Довбика установил уникальное достижение

Сауд Абдульхамид вписал себя в историю саудовского футбола.

В рамках 6-го тура Лиги Европы Рома разгромила Брагу в рамках 6-го тура Лиги Европы.

Один из голов забил саудовец Сауд Абдульхамид, который благодаря этому установил уникальное для футбола своей страны достижение.

Абдульхамид стал первым представителем Саудовской Аравии, который отметился голом в еврокубках. Также благодаря своему переходу в итальянский клуб Сауд стал единственным игроком в истории местного футбола, который перешел в ТОП-5 чемпионата.

Напомним, на ISPORT доступны результаты матчей Лиги Европы.

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