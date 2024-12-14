МЮ готов продать ветерана уже в следующем месяце

Полузащитник Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен может покинуть команду уже в следующем месяце.

Об этом сообщил журналист Флориан Платтенберг. По его информации, футболист собирается покинуть МЮ летом после завершения действия контракта, но при этом клуб не будет возражать на его уходе уже в январе.

Конечно, он сможет уйти, если кто-нибудь сделает соответствующее предложение по его трансферу.

В нынешнем сезоне Эриксен появлялся на поле в 14-ти матчах и смог забить в них четыре гола и отдать три результативных передачи.

Отметим, что накануне появилась информация о том, что Юнайтед подписали юного парагвайского защитника с местного чемпионата.

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