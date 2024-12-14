ПСЖ продлил контракт с Энрике еще в октябре - источник

Клуб не может найти идеальный момент для объявления.

ПСЖ уже некоторое время, как продлил контракт с главным тренером, утверждает AS.

По информации издания, Луис Энрике поставил подписать под новым соглашением еще в октябре. Оно рассчитано до 2027 года.

Клуб намеревался объявить об этом официально в ноябре, однако неудовлетворительные результаты команды повлияли на их решение.

Теперь руководство ПСЖ намерено дождаться благоприятного момента, чтобы все-таки официально подтвердить новый контракт.

Сейчас и руководство, и тренерский штаб сосредоточены только на спортивных аспектах, в клубе верят, что Энрике сумеет исправить ситуацию в Лиге чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Борнмут хочет продлить контракт со своим главным тренером.

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