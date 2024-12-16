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Еще один клуб АПЛ уволил тренера

Саутгемптон попрощался с Расселом Мартином.
Сегодня, 00:48
Расселл Мартин / Getty Images
Расселл Мартин / Getty Images

Английский Саутгемптон уволил главного тренера.

Как сообщает пресс-служба «святых», клуб попрощался с Расселом Мартином после неудачной первой половины сезона.

Временно исполняющим обязанности главного тренера будет Симон Раск, поиски нового рулевого активно продолжаются.

После 17 туров в АПЛ «святые» занимают 20 место, отставая от 17-го Лестера на 9 пунктов.

Напомним, ранее тренера уволил Вулверхэмптон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саутгемптон АПЛ

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