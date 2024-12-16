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Байер продлил контракт со своей главной звездой

Клуб сделал все, чтобы Виртц не перешел в Баварию.
Сегодня, 12:19
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Байер и Флориан Виртц продлили контракт, утверждает kicker.

По информации немецкого издания, клуб сумел убедить полузащитника подписать новое соглашение, действительное до 2027 году.

По нему Флориан станет самым высокооплачиваемым игроком клуба и будет получать около 15 млн евро в год.

Кроме того новый контракт практически точно блокирует переход Виртца в Баварию следующим летом. Теперь, чтобы совершить трансфер, мюнхенцам придется выложить около 150 млн евро, не включая различные дополнительные траты.

Также мюнхенцам пришлось бы предложить Флориану зарплату не менее 200 млн евро. Бавария не может позволить потратить себе такие деньги, а следовательно переход не состоится.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок сборной Англии может продолжить карьеру в Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флориан Виртц

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