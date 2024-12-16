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Мбаппе намерен принять участие в финале Межконтинентального кубка

Француз много работал над восстановлением.
Сегодня, 12:45
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард Реала Килиан Мбаппе намерен сыграть в финале Межконтинентального кубка, пишет Relevo.

Напомним, мадридцы сыграют против Пачуки уже 18 декабря, однако француз получил травму накануне и рискует пропустить этот матч.

Однако, как пишет издание, Килиан очень хочет помочь клубу завоевать трофей. В последнее время форвард работает с личными остеопатом и физиотерапевтом, чтобы поскорее восстановиться.

Мбаппе отправится с командой в Катар, однако финальное решение по участию форварда в матче Анчелотти примет непосредственно перед игрой.

Ранее также сообщалось, что Бензема может вернуться в Реал.

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