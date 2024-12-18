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Довбик отметился дублем в Кубке Италии

Украинец отличился в ворота Сампдории.
Сегодня, 22:31

В рамках 1/8 Кубка Италии Рома встречается с Сампдорией.

На 9-ой минуте "волки" открыли счет в матче. Автором гола стал Артем Довбик.

Позже украинец отметился дублем. Свой второй мяч форвард забил на 19-ой минуте.

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На момент написания новости идет первый тайм. Счет - 2:0.

Отметим, что до этого матча Артем не забивал с 3 ноября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

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