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Ливерпуль не без проблем одолел Саутгемптон

"Красные" справились со своим соперником и прошли в следующую стадию Кубка Лиги.
Вчера, 23:59
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

В рамках четвертьфинала Кубка Лиги Ливерпуль в гостях встретился с Саутгемптоном.

Мерсисайдцы выпустили полурезервный состав с молодыми игроками, но это не помешало им достаточно быстро повести в счете.

Дарвин Нуньес забил гол на 24-ой минуте, реализовав один-на-один.

Не прошло и 10 минут, как преимущество хозяев было удвоено. Харви Эллиотт записал на свой счет взятие ворот после паса Коди Гакпо.

Во втором тайме Кэмерон Арчер отквитал один мяч, но все же на большее «святых» не хватило, поэтому, в следующую стадию прошел коллектив Арне Слота.

Саутгемптон - Ливерпуль 1:2

Голы: Арчер, 54 - Нуньес, 24, Эллиотт, 32.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль саутгемптон

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