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Рома разгромила Сампдорию с помощью дубля Довбика

Украинец дал старт победе над генуэзским коллективом.
Сегодня, 00:08
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 1/8 финала Кубка Италии Рома встретилась с Сампдорией.

Уже на старте "волки" вышли вперед. Счет на 9-ой минуте открыл Артем Довбик.

Через 10 минут после своего первого забитого мяча украинец оформил дубль. Стоит сказать, что это были его первые голы с 3 ноября этого года.

Не прошло и 25 минут игры, как счет был доведен до разгромного усилиями Томмазо Бальданци.

Во второй половине встречи Сампдория отыграла один мяч, но впоследствии Эльдор Шомуродов забил еще раз.

Рома - Сампдория 4:1

Голы: Довбик, 9, 19, Бальданци, 24, Шомуродов, 79 - Епес, 61

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