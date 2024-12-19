ПСЖ оторвался от Монако в чемпионской гонке благодаря победе в "голевой перестрелке"

Парижане одержали триумф в матче с прямым соперником.

В рамках 16-го тура Лиги 1 ПСЖ на выезде встретился с Монако.

В середине первого тайма произошел неприятный эпизод с Джанлуиджи Доннаруммой.

Вильфрид Синго в моменте борьбе влетел ему в лицо шипами. Итальянца пришлось менять.

Уже буквально через несколько минут парижане «отомстили» за своего голкипера голом Дезире Дуэ.

Во второй 45-минутке монегаски ненадолго вышли вперед благодаря голам Эльясса Бен-Сегира и Бриэля Эмболо, но их лидерство длилось всего 3 минуты, ведь затем Усман Дембеле сравнял счет.

Уже в конце встречи ПСЖ вырвал победу благодаря голам Гонсалу Рамуша и того же Усмана Дембеле.

Монако - ПСЖ 2:4

Голы: Бен-Сегир, 53, Эмболо, 60 - Дуэ, 24, Дембеле, 63, 90+7, Рамуш, 83.

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