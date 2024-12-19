Брат Погба получил тюремный срок за дело о похищении

Его сообщники получили еще более строгие приговоры.

В Париже завершились слушания по делу о похищении Поля Погба, сообщает RMC Sport.

Напомним, брата Погба Матиа, а также нескольких соучастников судили за похищение футболиста и вымогание выкупа в 13 млн евро.

Суд приговор Матиа Погба к трехлетнему заключению в колонии строгого режима, из которых два - условно. А также штраф в размере 20 тысяч евро.

А вот пятеро остальных сообщников получили от 1 до 8 лет тюремного заключения, штрафы до 40 тысяч евро, а также десятилетьний запрет на ношение оружия.

В целом, приговор полностью удовлетворил прокуратуру, которая запрашивала для обвиняемых примерно те же самые наказания.

Ранее также сообщалось, что Мудрик прибег к помощи компании, услугами которой пользовался Погба.

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