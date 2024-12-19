iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брат Погба получил тюремный срок за дело о похищении

Его сообщники получили еще более строгие приговоры.
Сегодня, 17:52
Матиа Погба / Getty Images
Матиа Погба / Getty Images

В Париже завершились слушания по делу о похищении Поля Погба, сообщает RMC Sport.

Напомним, брата Погба Матиа, а также нескольких соучастников судили за похищение футболиста и вымогание выкупа в 13 млн евро.

Суд приговор Матиа Погба к трехлетнему заключению в колонии строгого режима, из которых два - условно. А также штраф в размере 20 тысяч евро.

А вот пятеро остальных сообщников получили от 1 до 8 лет тюремного заключения, штрафы до 40 тысяч евро, а также десятилетьний запрет на ношение оружия.

В целом, приговор полностью удовлетворил прокуратуру, которая запрашивала для обвиняемых примерно те же самые наказания.

Ранее также сообщалось, что Мудрик прибег к помощи компании, услугами которой пользовался Погба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поль погба

Статьи по теме

Погба предварительно договорился о переходе в неевропейский топ-клуб Погба предварительно договорился о переходе в неевропейский топ-клуб
Манчестер Сити может зимой подписать бывшего хавбека Юнайтед Манчестер Сити может зимой подписать бывшего хавбека Юнайтед
Партнер по сборной предложил Погба присоединится к Марселю Партнер по сборной предложил Погба присоединится к Марселю
Погба может стать игроком аутсайдера АПЛ Погба может стать игроком аутсайдера АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Фьюри вышел и ушел, Усик устроил шоу и поработал в ринге: видео открытой тренировки
Фьюри вышел и ушел, Усик устроил шоу и поработал в ринге: видео открытой тренировки

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: Улдаль одержал дебютную победу на Кубке мира, Дудченко и Мандзин - в топ-20 спринта
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров

Последние новости

Формула 118:50
Руководитель Ред Булл объяснил, почему вторым пилотом выбрали Лоусона
Бокс18:42
Тренер Фьюри раскрыл детали подготовки к реваншу с Усиком
Бокс18:30
Усик - Фьюри: полный андеркард вечера бокса
Европа18:24
Акционеры Валенсии сорвали ежегодное собрание на Месталье, протестуя против владельца
Бокс18:00
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция финальной пресс-конференции перед реваншем
Бокс17:55
Усик отправил Фьюри поздравление с Рождеством - реакция Тайсона была дикой
Европа17:52
Брат Погба получил тюремный срок за дело о похищении
Формула 117:23
Боттас официально подписал контракт с Мерседес
Киберспорт17:14
Команда Зинченко сыграет с MOUZ за первое место группы на EPL Season 22
Бокс17:00
Усик - Фьюри: где и когда состоится реванш
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK