Мареска высказался о расследовании в отношении допинг-скандала Мудрика

Пока что окончательно ничего неизвестно.

Главный тренер Челси Энцо Мареска рассказал, известно ли ему о каких-то новых деталях в допинг-скандале Михаила Мудрика.

По словам итальянца, пока обновленной информации нет.

«Могу ли я рассказать что-то новое относительно Мудрика? Нет. Ничего», - сказал Мареска на пресс-конференции перед матчем с Эвертоном.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик будет пользоваться услугами фирмы , которая помогла сократить дисквалификацию Погба.

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