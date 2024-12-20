iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария - РБ Лейпциг: Обзор и результат матча чемпионата Германии 20.12.2024

Мюнхенцы не оставили ни одного шанса "быкам".
Вчера, 23:33
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

В рамках 15 тура Бундеслиги Бавария встретилась с РБ Лейпцигом.

Команды чрезвычайно быстро дали понять, что матч будет зрелищным. На 28-ой секунде РБ Лейпциг открыл счет, а через минуту Бавария им ответила

Второго гола мюнхенцев пришлось ждать относительно долго. Он состоялся лишь на 25-ой минуте, а его автором стал Конрад Лаймер. Еще до перерыва преимущество «красных» стало лучше. Помог этому Йозуа Киммих.

Во втором тайме Бавария легко довела счет до разгромного. Авторами забитых мячей стали Лерой Сане и Альфонсо Дэвис

Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг

Бавария - РБ Лейпциг 5:1

Голы Мусиала, 1, Лаймер, 25, Киммих, 38, Сане, 75, Дэвис, 78 - Опенда, 2

xG: 2.78 - 0.24

Удары: 22 - 9

Удары в створ ворот: 4 - 1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария РБ Лейпциг

Статьи по теме

Клуб МЛС пополнился "легендой" Баварии и ПСЖ Клуб МЛС пополнился "легендой" Баварии и ПСЖ
Баварию оштрафовали за опоздание на матч Бундеслиги Баварию оштрафовали за опоздание на матч Бундеслиги
РБ Лейпциг потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов РБ Лейпциг потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Бавария в волевом стиле разгромила Шахтер Бавария в волевом стиле разгромила Шахтер
Помочь журналистам

Видео

Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри решался в куртке.
Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри решался в куртке.

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: Улдаль одержал дебютную победу на Кубке мира, Дудченко и Мандзин - в топ-20 спринта
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Европа23:59
Жирона спокойно справилась с аутсайдером Ла Лиги
Европа23:33
Бавария "уничтожила" РБ Лейпциг после быстрого обмена голами
Европа22:53
Россия внесла Ахметова в список экстремистов
Европа22:04
Турецкий гранд может подписать двух звезд Саудовской лиги
Бокс21:35
Усик вышел на взвешивание с плакатом, призывающим освободить защитников Азовстали
Бокс21:35
Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри решался в куртке.
Европа21:06
Челси может подать в суд на УАФ из-за допинга Мудрика - спортивный юрист
Европа20:39
Футболисты Эвертона сделали прогнозы на бой Усик - Фьюри
Европа19:45
Турецкая лига может пополниться еще одним топовым европейским игроком
Украина19:39
На войне с россией погиб украинский арбитр
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK