Бавария - РБ Лейпциг: Обзор и результат матча чемпионата Германии 20.12.2024

Мюнхенцы не оставили ни одного шанса "быкам".

В рамках 15 тура Бундеслиги Бавария встретилась с РБ Лейпцигом.

Команды чрезвычайно быстро дали понять, что матч будет зрелищным. На 28-ой секунде РБ Лейпциг открыл счет, а через минуту Бавария им ответила

Второго гола мюнхенцев пришлось ждать относительно долго. Он состоялся лишь на 25-ой минуте, а его автором стал Конрад Лаймер. Еще до перерыва преимущество «красных» стало лучше. Помог этому Йозуа Киммих.

Во втором тайме Бавария легко довела счет до разгромного. Авторами забитых мячей стали Лерой Сане и Альфонсо Дэвис

Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг

Бавария - РБ Лейпциг 5:1

Голы Мусиала, 1, Лаймер, 25, Киммих, 38, Сане, 75, Дэвис, 78 - Опенда, 2

xG: 2.78 - 0.24

Удары: 22 - 9

Удары в створ ворот: 4 - 1

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