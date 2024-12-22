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Мбаппе: Моя адаптация завершена

Теперь форвард должен играть все лучше и лучше.
Вчера, 20:59
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард Реала Килиан Мбаппе заявил, что полностью адаптировался в новом клубе.

Напомним, что француз забивает уже в четвертом матче подряд, в последнем матче против Севильи Килиан отметился голом и ассистом.

При этом Мбаппе считает, что он может прибавить еще больше и показывать намного лучший футбол.

"С моим приездом в команде многое изменилось, но, как сказал тренер, адаптация закончилась. Я прекрасно себя чувствую, и на поле заметно, что я стал лучше понимать остальных. Мы все играем намного лучше.

Я могу гораздо больше. Я знаю, что способен на большее, чем я показываю. Но, как я уже говорил, в последних матчах я становлюсь лучше.

В матче с Атлетиком я достиг дна, промахнувшись с пенальти... Я понял, что должен выкладываться за эту футболку полностью", - приводит слова Мбаппе AS.

Ранее также игрок Барселоны взял на себя ответственность за поражение команды Атлетико.

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