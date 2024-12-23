Моуринью опроверг новости о серьезных проблемах со здоровьем

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью опроверг слухи о проблемах со здоровьем.

Ранее ряд источников написали, что португалец перенес серьезную операцию из-за серьезных проблем.

Однако сам Жозе опроверг все слухи, признавшись, что действительно прошел через простую процедуру и вернется сразу после каникул.

"Желаю всем счастливого праздничного сезона. Пусть это время будет полно любви и счастья для вас и ваших семей.

Тем из вас, кто проявил беспокойство, могу подтвердить, что сообщения о моей операции сильно преувеличены, это всего лишь быстрая и небольшая процедура.

Я возобновлю тренировки в первый же день после каникул, как и всегда. Я не пропустил ни одну тренировку за 25 лет и не намерен начинать сейчас", - написал Моуринью в социальных сетях.

Ранее также сообщалось, что Рубен Бараха лишился работы.

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