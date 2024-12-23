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Бавария намерена переманить очередного игрока из Дортмунда

Джейми Байно-Гиттенс очень интересен мюнхенцам.
Вчера, 21:35
Джейми Байно-Гиттенс / Getty Images
Джейми Байно-Гиттенс / Getty Images

Мюнхенская Бавария снова положила глаз на игрока своих конкурентов, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, Венсан Компани и Макс Эберль мечтают видеть в своей команде вингера Боруссии Джейми Байно-Гиттенса.

Клуб уже собрал об игроке все необходимую информацию и готовит трансфер. Сам Джейми уже оповещен об интересе мюнхенцев.

Однако, несмотря на все восторги, Бавария не будет делать первый шаг в январе. А вот летом Байно-Гиттенс - один из главных приоритетов для них.

Ожидается, что все будет зависеть от решения самого англичанина. Захочет ли он уйти из Боруссии и будет ли к нему интерес со стороны клубов АПЛ.

Ранее также сообщалось, что Кристофер Нкунку намерен покинуть Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Бавария Мюнхен

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