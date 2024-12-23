Бавария намерена переманить очередного игрока из Дортмунда
Мюнхенская Бавария снова положила глаз на игрока своих конкурентов, сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации журналиста, Венсан Компани и Макс Эберль мечтают видеть в своей команде вингера Боруссии Джейми Байно-Гиттенса.
Клуб уже собрал об игроке все необходимую информацию и готовит трансфер. Сам Джейми уже оповещен об интересе мюнхенцев.
Однако, несмотря на все восторги, Бавария не будет делать первый шаг в январе. А вот летом Байно-Гиттенс - один из главных приоритетов для них.
Ожидается, что все будет зависеть от решения самого англичанина. Захочет ли он уйти из Боруссии и будет ли к нему интерес со стороны клубов АПЛ.
Ранее также сообщалось, что Кристофер Нкунку намерен покинуть Челси.
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