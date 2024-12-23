Бавария открыла экспозицию с трофеями Кейна
В клубном музее Баварии появилась новая экспозиция, посвященная Харри Кейну.
Клуб решил собрать все награды, которые англичанин получил в своем первом же году после перехода в Мюнхен.
Учитывая, что у Харри нет командных трофеев, в экспозиции участвуют его личные трофеи, заработанные за бомбардирские достижения.
Среди них трофей Герда Мюллера, призы лучшего бомардира Евро и Лиги чемпионов, а также Золотая бутса за звание лучшего бомардира среди всех европейских лиг.
Кроме того в экспозиции участвуют футболки и мячи с памятных матчей Кейна в прошлом сезоне.
"Переход в Бундеслигу и в такой большой клуб, как Бавария, был для меня захватывающим вызовом и уникальным опытом.
Мы с семьей чувствуем себя в Мюнхене как дома. Награды за этот первый год в Баварии укрепляют мою решимость выиграть еще больше титулов для клуба», – сказал Харри на открытии экспозиции.
Ранее также сообщалось, что Бавария заинтересована в игроке Боруссии.
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