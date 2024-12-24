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Спортинг планирует уволить тренера, назначенного вместо Аморима

Жоау Перейра проиграл больше матчей, чем выиграл.
Сегодня, 00:35
Жоау Перейра / Getty Images
Жоау Перейра / Getty Images

Главный тренер Спортинга Жоау Перейра уже оказался на грани увольнения, пишет Record.

Напомним, что португалец был назначен 11 ноября после того, как Рубен Аморим перешел в Манчестер Юнайтед.

Под руководством нового тренера Сопртинг провел восемь матчей, из которых выиграл только три и проиграл четыре. Тем не менее команда находится на втором месте, отставая на одно очко от Бенфики.

Однако результаты команды все равно не удовлетворяют руководство клуба, потому Перейра будет уволен еще до конца года.

Как утверждает издание, сейчас руководство улаживает все бюрократические вопросы, они хотят, чтобы к матчу с Бенфикой (29 декабря) у команды был новый тренер.

Ранее также сообщалось, что Аморим будет самостоятельно решать судьбу Рэшфорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Спортинг Лиссабон

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