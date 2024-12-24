"Доминирующая сила в АПЛ и в ЛЧ": Легенда МЮ расхвалил Ливерпуль

Руд ван Нистелрой сделал комплимент мерсисайдцам накануне того, как будет противостоять им в качестве тренера Лестера.

Экс-форвард Манчестер Юнайтед, а ныне рулевой английского Лестера Руд ван Нистелрой поделился мыслями о Ливерпуле накануне матча его команды против мерсисайдцев.

Нидерландский специалист назвал «красных» доминирующей силой во всех турнирах, в которых они принимают участие.

«Все знают, кто номинальный фаворит этого матча. Я знаю то, какие принципы Слот пытается навязать своей команде. Ливерпуль - доминирующая сила в АПЛ, в кубках и в Лиге чемпионов.

Они имеют великолепную серию без поражений. Мы должны не оставлять им свободных зон на поле, быть готовыми к тому, с чем придется работать.

Для Лестера это будет сложный матч, но и отличная возможность развивать себя во всех аспектах», - резюмировал ван Нистелрой.

Матч Ливерпуль - Лестер состоится 26 декабря.

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