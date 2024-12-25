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Ван Дейк отказался назвать сроки переговоров по новому контракту

Защитник все еще не решил, где будет играть в следующем сезоне.
Сегодня, 10:42
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк не знает, когда решится его будушее.

Напомним, что контракт 33-летнего нидерландца истекает уже будущим летом. А это значит, что он сможет вести переговоры с другими клубами уже с 1 января.

И очевидно, что будет много желающих подписать ван Дейка свободным агентом. И при это защитник все еще не продвинулся в переговорах с Ливерпулем.

Сам Вирджил честно признался журналистам, что не знает, когда примет окончательное решение о своем будущем. 

Защитник лишь подчеркнул, что пока не думает о следующем сезоне, а полностью сосредоточен на следующей игре Ливерпуля.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити планирует громкий трансфер в январе.

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