iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Счастливого Рождества": Фонсека и игроки Милана милым видео поздравили фанатов с праздником

Пауло в конце заговорил именно на украинском.
Вчера, 21:59

Пресс-служба Милана сняла рождественское видео с игроками и главным тренером клуба Пауло Фонсекой.

Идея видео заключалась в том, что футболисты и португалец поздравляли фанов клуба с Рождеством на своих родных языках.

Выделился только вышеупомянутый Фонсека. Он в начале видео поздравил болельщиков на родном португальском, а в конце видео добавил слов на украинском языке.

"Счастливого рождества", - добавил Пауло.

Экс-тренер Шахтера женат на украинке Екатерине, с которой познакомился во время пребывания на тренерском мостике донецкого клуба.

Пауло последовательно поддерживает нашу страну. На первую пресс-конференцию в качестве тренера Милана он пришел с украинским флагом на костюме, а также поздравлял Украину с успехами на Олимпиаде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Милан Пауло Фонсека

Статьи по теме

Владелец Милана: Я не стремлюсь американизировать клуб Владелец Милана: Я не стремлюсь американизировать клуб
"Я выступаю за мир": Тимощук высказался о войне в Украине "Я выступаю за мир": Тимощук высказался о войне в Украине
Рома планирует выкупить арендованного у Милана игрока Рома планирует выкупить арендованного у Милана игрока
Суперлига: Днепр разгромил Прикарпатье, Запорожье неожиданно обыграло Киев-Баскет Суперлига: Днепр разгромил Прикарпатье, Запорожье неожиданно обыграло Киев-Баскет
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

НБА00:25
НБА: Нью-Йорк дожал Сан-Антонио в первом Рождественском матче, Даллас не смог оправиться после потери Дончича
Вчера, 23:48
Европа23:48
Гвардиола рассказал, что игроки Ман Сити проведут ночь Рождества на тренировочной базе
Европа23:06
Забарный перейдет в клуб, где играет россиянин - журналист
НБА22:26
Вембаньяма установил уникальный рекорд в дебютном Рождественском матче
Европа21:59
"Счастливого Рождества": Фонсека и игроки Милана милым видео поздравили фанатов с праздником
Другие страны21:37
Юный голкипер уругвайского клуба умер в результате стрельбы
Киберспорт21:06
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: Torzsi открыл двадцатку
Европа20:59
Эвертон Миколенко предложит долговременный контракт лидеру клуба
Европа20:38
Рома и еще два топ-клуба Серии А интересуются нападающим Наполи
Европа19:59
Челси готов продать одного из своих талантов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK