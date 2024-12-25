"Счастливого Рождества": Фонсека и игроки Милана милым видео поздравили фанатов с праздником

Пауло в конце заговорил именно на украинском.

Пресс-служба Милана сняла рождественское видео с игроками и главным тренером клуба Пауло Фонсекой.

Идея видео заключалась в том, что футболисты и португалец поздравляли фанов клуба с Рождеством на своих родных языках.

Выделился только вышеупомянутый Фонсека. Он в начале видео поздравил болельщиков на родном португальском, а в конце видео добавил слов на украинском языке.

"Счастливого рождества", - добавил Пауло.

Экс-тренер Шахтера женат на украинке Екатерине, с которой познакомился во время пребывания на тренерском мостике донецкого клуба.

Пауло последовательно поддерживает нашу страну. На первую пресс-конференцию в качестве тренера Милана он пришел с украинским флагом на костюме, а также поздравлял Украину с успехами на Олимпиаде.

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