Центральный защитник Борнмута Илья Забарный определился со своим следующим карьерным шагом.

Как сообщает журналист Фарид Руа, украинец согласился на переход в стан французского ПСЖ. Этот трансфер якобы вопрос считанных дней.

При том, инсайдер не сообщает никаких деталей сделки, как то условия контракта или сумма перехода Ильи в парижский гранд.

Отметим, что в стане столичного клуба выступает представитель страны-террориста Матвей Сафонов.

Напомним, ранее сообщалось, что скауты Ливерпуля активно следят за Забарным.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!