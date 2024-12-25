Забарный перейдет в клуб, где играет россиянин - журналист
Илья согласился перейти в ПСЖ.
Центральный защитник Борнмута Илья Забарный определился со своим следующим карьерным шагом.
Как сообщает журналист Фарид Руа, украинец согласился на переход в стан французского ПСЖ. Этот трансфер якобы вопрос считанных дней.
При том, инсайдер не сообщает никаких деталей сделки, как то условия контракта или сумма перехода Ильи в парижский гранд.
Отметим, что в стане столичного клуба выступает представитель страны-террориста Матвей Сафонов.
Напомним, ранее сообщалось, что скауты Ливерпуля активно следят за Забарным.
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