iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Забарный перейдет в клуб, где играет россиянин - журналист

Илья согласился перейти в ПСЖ.
Вчера, 23:06
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Центральный защитник Борнмута Илья Забарный определился со своим следующим карьерным шагом.

Как сообщает журналист Фарид Руа, украинец согласился на переход в стан французского ПСЖ. Этот трансфер якобы вопрос считанных дней.

При том, инсайдер не сообщает никаких деталей сделки, как то условия контракта или сумма перехода Ильи в парижский гранд.

Отметим, что в стане столичного клуба выступает представитель страны-террориста Матвей Сафонов.

Напомним, ранее сообщалось, что скауты Ливерпуля активно следят за Забарным.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Илья Забарный

Статьи по теме

ПСЖ интересуется лидером сборной Испании ПСЖ интересуется лидером сборной Испании
ПСЖ оторвался от Монако в чемпионской гонке благодаря победе в "голевой перестрелке" ПСЖ оторвался от Монако в чемпионской гонке благодаря победе в "голевой перестрелке"
Клуб МЛС пополнился "легендой" Баварии и ПСЖ Клуб МЛС пополнился "легендой" Баварии и ПСЖ
Ярмолюк и Забарный подорожали: Transfermarkt обновил цены игрокам АПЛ Ярмолюк и Забарный подорожали: Transfermarkt обновил цены игрокам АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

НБА00:25
НБА: Нью-Йорк дожал Сан-Антонио в первом Рождественском матче, Даллас не смог оправиться после потери Дончича
Вчера, 23:48
Европа23:48
Гвардиола рассказал, что игроки Ман Сити проведут ночь Рождества на тренировочной базе
Европа23:06
Забарный перейдет в клуб, где играет россиянин - журналист
НБА22:26
Вембаньяма установил уникальный рекорд в дебютном Рождественском матче
Европа21:59
"Счастливого Рождества": Фонсека и игроки Милана милым видео поздравили фанатов с праздником
Другие страны21:37
Юный голкипер уругвайского клуба умер в результате стрельбы
Киберспорт21:06
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: Torzsi открыл двадцатку
Европа20:59
Эвертон Миколенко предложит долговременный контракт лидеру клуба
Европа20:38
Рома и еще два топ-клуба Серии А интересуются нападающим Наполи
Европа19:59
Челси готов продать одного из своих талантов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK