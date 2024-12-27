Ман Сити считает партнера Родри по сборной единственным, кто может заменить обладателя Золотого мяча

Английский инсайдер Пэт О'Рурк сообщает, что Манчестер Сити определился с игроком, который заменит травмированного Родри.

Полузащитник Реал Сосьедада Мартин Субименди стал приоритетной целью Сити на зимнее трансферное окно. Горожане готовы заплатить клаусулу в 50 миллионов евро, которая прописана в контракте испанца.

Необходимость выходить на трансферный рынок возникла после травмы Родри, который порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона, а также из-за неутешительных результатов команды Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити снова не смог победить в рамках АПЛ.

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