Матч против Ромы может стать последним для Фонсеки в Милане

Даже победа не гарантирует португальцу сохранение поста.

Главный тренер Милана Паулу Фонсека находится на грани увольнения, утверждает Джанлука ди Марцио.

По информации журналиста, португальский специалист уже практически уволен, его последний шанс сохранить пост - показать результат в матче с Ромой.

Однако даже победа не будет гарантировать тренеру работу. Руководство будет оценивать игру команды под управлением Фонсеки в целом.

Утверждается, что Милан также принял решение о следующем тренере. В случае оставки Фонсеки его место займет другой португалец - Сержиу Консейсау.

Напомним, что "россонери" занимают 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков после 16 матчей.

Ранее также Ювентус сыграл очередной ничейный матч.

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