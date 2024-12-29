iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Матч против Ромы может стать последним для Фонсеки в Милане

Даже победа не гарантирует португальцу сохранение поста.
Вчера, 22:05
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Главный тренер Милана Паулу Фонсека находится на грани увольнения, утверждает Джанлука ди Марцио.

По информации журналиста, португальский специалист уже практически уволен, его последний шанс сохранить пост - показать результат в матче с Ромой.

Однако даже победа не будет гарантировать тренеру работу. Руководство будет оценивать игру команды под управлением Фонсеки в целом.

Утверждается, что Милан также принял решение о следующем тренере. В случае оставки Фонсеки его место займет другой португалец - Сержиу Консейсау.

Напомним, что "россонери" занимают 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков после 16 матчей. 

Ранее также Ювентус сыграл очередной ничейный матч

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Паулу Фонсека

Статьи по теме

Красная Фонсеки и ассист Довбика: Милан и Рома разошлись ничьей Красная Фонсеки и ассист Довбика: Милан и Рома разошлись ничьей
Один из лидеров Милана может перейти к принципиальному сопернику Один из лидеров Милана может перейти к принципиальному сопернику
Ключевой игрок Милана получил новую травму Ключевой игрок Милана получил новую травму
"Счастливого Рождества": Фонсека и игроки Милана милым видео поздравили фанатов с праздником "Счастливого Рождества": Фонсека и игроки Милана милым видео поздравили фанатов с праздником
Помочь журналистам

Видео

НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Ливерпуля, Наполи, Ювентуса, Милан - Рома
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:44
Европа23:44
Красная Фонсеки и ассист Довбика: Милан и Рома разошлись ничьей
Европа23:28
Салах вошел в топ-10 лучших ассистентов АПЛ
Украина22:45
Хавбек сборной Украины заинтересовал клубы из нескольких разных лиг
Европа22:05
Матч против Ромы может стать последним для Фонсеки в Милане
Другие страны21:55
Экс-футболист сборной росии погиб на войне против Украины
Киберспорт21:18
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: iM занял 16-е место в рейтинге
Европа21:13
Ливерпуль без труда разгромил Вест Хэм в выездном матче
Европа21:02
Ювентус потерял очки в самой концовке матча с Фиорентиной
Европа20:20
Сделка между Реалом и защитником Ливерпуля завершена на 90%
Европа19:59
Один из лидеров Милана может перейти к принципиальному сопернику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK