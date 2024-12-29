Матч против Ромы может стать последним для Фонсеки в Милане
Главный тренер Милана Паулу Фонсека находится на грани увольнения, утверждает Джанлука ди Марцио.
По информации журналиста, португальский специалист уже практически уволен, его последний шанс сохранить пост - показать результат в матче с Ромой.
Однако даже победа не будет гарантировать тренеру работу. Руководство будет оценивать игру команды под управлением Фонсеки в целом.
Утверждается, что Милан также принял решение о следующем тренере. В случае оставки Фонсеки его место займет другой португалец - Сержиу Консейсау.
Напомним, что "россонери" занимают 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков после 16 матчей.
Ранее также Ювентус сыграл очередной ничейный матч.
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