Рэшфорд може повернутися в заявку Манчестер Юнайтед
Вероятно, это связано с большим количеством недоступных игроков.
Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд может вернуться в заявку на следующий матч, пишет 90Min.
Напомним, что 27-летний англичанин пропустил уже четыре матча, даже не попадая в заявку.
Однаок ряд источников сообщил, что футболистов сегодня прибыл на Олд Траффорд вместе с командой перед матчем с Ньюкаслом.
Ряд британских СМИ считают, что возвращение Рэшфорда ничего не означает для футболиста. Аморим был вынужден включить нападающего из-за проблем с доступностью других игроков.
Ранее также сообщалось, что испанский клуб ведет переговоры об аренде вингера МЮ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!