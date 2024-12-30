Рэшфорд може повернутися в заявку Манчестер Юнайтед

Вероятно, это связано с большим количеством недоступных игроков.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд может вернуться в заявку на следующий матч, пишет 90Min.

Напомним, что 27-летний англичанин пропустил уже четыре матча, даже не попадая в заявку.

Однаок ряд источников сообщил, что футболистов сегодня прибыл на Олд Траффорд вместе с командой перед матчем с Ньюкаслом.

Ряд британских СМИ считают, что возвращение Рэшфорда ничего не означает для футболиста. Аморим был вынужден включить нападающего из-за проблем с доступностью других игроков.

Ранее также сообщалось, что испанский клуб ведет переговоры об аренде вингера МЮ.

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