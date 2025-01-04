Месси и легенда НБА получили Президентскую медаль свободы от Байдена

Джо наградил звезд спорта под конец своей каденции.

Легенда футбола Лионель Месси, который сейчас выступает за Интер Майами и пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон получили награду от Джо Байдена, сообщает The Athletic.

Месси и Джонсона наградили Президентской медалью свободы, что является высшей гражданской наградой в системе отличий США.

Данную медаль вручают за вклад в процветание США, мир во всем мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания.

Кроме Лионеля и Меджика награду получило еще 17 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси похвастался именной маркой премиального вина.

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