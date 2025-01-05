Марбелья - Атлетико 0:1: обзор матча и результат игры 04.01.2025
В субботу, 4 января, мадридский Атлетико сыграл в гостях с представителем третьего дивизиона Марбельей в рамках 1/16 финала Кубка Испании.
Подопечные Диего Симеоне пробились в 1/8 финала турнира, одержав минимальную победу со счетом 1:0.
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Единственный гол в противостоянии на свой счет записал Антуан Гризманн, отличившись на 16-й минуте встречи.
Статистика матча Марбелья - Атлетико 1/16 финала Кубка Испании
Марбелья - Атлетико 0:1
Гол: Гризманн, 16
Ожидаемые голы (xG): 0.29 - 1.29
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 5 - 18
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 4 - 6
Фолы: 7 - 15
Марбелья: Мартин - Форнес (Альварес, 83), Хамани (Ду Е, 84), Родригес, Акоста, Ольгин - Дуарте (Эдвардс, 71), Сото (Пенья, 71), Охеменг - Кальехон, Анса.
Атлетико: Муссо - Молина, Ле Норман, Ленгле, Галан - Симеоне, Де Пауль (Корреа, 75), Барриос (Коке, 46), Галлахер (Льоренте, 75) - Гризманн, Альварес (Серлот, 60).
Предупреждения: Ленгле, Галан, Ольгин, Коке.
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