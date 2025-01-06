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Бавария готова активировать сумму отступных звезды Байера

Мюнхенцы планируют трансфер Виртца на 2026 год.
Вчера, 20:55
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Бавария все еще рассчитывает выкупить Флориана Виртца, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, немецкий хавбек остается ключевой целью мюнхенцев, они готовы подписать его в 2026 году.

Напомним, что недавно Виртц решил провести еще один год в Байере и продлил контракт до 2027 года.

Мюнхенцы готовы подписать его после ЧМ-2026, активировав опцию выкупа, прописанную в контракте хавбека.

Как утверждается, спортивный директор Баварии Макс Эберль уже провел ряд встреч с представителями игрока и остался доволен ходом переговоров.

Ранее также сообщалось, что форвард МЮ не покинет клуб зимой

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флориан Виртц

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