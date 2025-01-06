Бавария готова активировать сумму отступных звезды Байера
Мюнхенцы планируют трансфер Виртца на 2026 год.
Бавария все еще рассчитывает выкупить Флориана Виртца, пишет Флориан Плеттенберг.
По информации инсайдера, немецкий хавбек остается ключевой целью мюнхенцев, они готовы подписать его в 2026 году.
Напомним, что недавно Виртц решил провести еще один год в Байере и продлил контракт до 2027 года.
Мюнхенцы готовы подписать его после ЧМ-2026, активировав опцию выкупа, прописанную в контракте хавбека.
Как утверждается, спортивный директор Баварии Макс Эберль уже провел ряд встреч с представителями игрока и остался доволен ходом переговоров.
Ранее также сообщалось, что форвард МЮ не покинет клуб зимой
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