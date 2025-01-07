Звездный талант Барселоны готов вернуться на поле в ближайшем матче

Ламин Ямаль восстановился от травмы и сможет сыграть в поединке Суперкубка Испании.

Барселона в ближайшем матче 1/2 финала Суперкубка Испании против Атлетика Бильбао сможет рассчитывать на своего вингера Ламина Ямаля.

Главный тренер "блаугранас" Ханс-Дитер Флик сообщил, что 17-летний футболист восстановился после травмы и готов вернуться на поле.

"Ямаль провел с нами три-четыре тренировки и готов. Он может сыграть", - приводит слова наставника команды пресс-служба каталонского клуба.

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Напомним, что игрок пропустил последние два матча Барселоны из-за повреждения лодыжки.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за каталонцев 21 поединок во всех турнирах, записав на свой счет шесть голов и 12 результативных передач.

Полуфинальный матч Суперкубка Испании Атлетик - Барселона состоится в среду, 8 января, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Барселона связалась с представителями нападающего английского клуба.

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