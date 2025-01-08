Ливерпуль может подписать звезду Баварии

Английский Ливерпуль рассматривает возможность усилить линию полузащиты летом этого года.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, «красные» могут подписать Йозуа Киммиха. У немца истекает контракт через 6 месяцев.

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Начиная с 1 января этого года, Киммих может вести переговоры с другими командами без ведома мюнхенского клуба, который пытается продолжить сотрудничество с ним.

Также в услугах Йозуа заинтересованы Ман Сити и Барселона.

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