Лунин остался в запасе Реала на матч Суперкубка Испании

Ворота мадридцев в поединке с Мальоркой будет защищать Куртуа.

В четверг, 9 января, мадридский Реал встретится с Мальоркой в полуфинале Суперкубка Испании.

Перед поединком главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти огласил стартовый состав своей команды, оставив на скамейке запасных украинского вратаря Андрея Лунина.

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Наставник мадридцев отдал предпочтение в этом матче Тибо Куртуа.

Матч Реал - Мальорка состоится в Джидде, Саудовская Аравия и начнется в в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что первым финалистом Суперкубка Испании стала Барселона, которая днем ранее обыграла Атлетик Бильбао. Решающий поединок турнира состоится 12 января.

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