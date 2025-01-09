Лунин остался в запасе Реала на матч Суперкубка Испании
В четверг, 9 января, мадридский Реал встретится с Мальоркой в полуфинале Суперкубка Испании.
Перед поединком главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти огласил стартовый состав своей команды, оставив на скамейке запасных украинского вратаря Андрея Лунина.
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Наставник мадридцев отдал предпочтение в этом матче Тибо Куртуа.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2025
🆚 @RCD_Mallorca#SuperSupercopa | @UnicajaBanco pic.twitter.com/Ip39S6yOYh
Матч Реал - Мальорка состоится в Джидде, Саудовская Аравия и начнется в в 21:00 по киевскому времени.
Напомним, что первым финалистом Суперкубка Испании стала Барселона, которая днем ранее обыграла Атлетик Бильбао. Решающий поединок турнира состоится 12 января.
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