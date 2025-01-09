iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин остался в запасе Реала на матч Суперкубка Испании

Ворота мадридцев в поединке с Мальоркой будет защищать Куртуа.
Сегодня, 20:25
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В четверг, 9 января, мадридский Реал встретится с Мальоркой в полуфинале Суперкубка Испании.

Перед поединком главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти огласил стартовый состав своей команды, оставив на скамейке запасных украинского вратаря Андрея Лунина.

Читай также: Винисиус получил дисквалификацию после удаления в матче с Валенсией

Наставник мадридцев отдал предпочтение в этом матче Тибо Куртуа.

Матч Реал - Мальорка состоится в Джидде, Саудовская Аравия и начнется в в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что первым финалистом Суперкубка Испании стала Барселона, которая днем ранее обыграла Атлетик Бильбао. Решающий поединок турнира состоится 12 января.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мальорка Тибо Куртуа Реал Мадрид Суперкубок Испании Андрей Лунин

Статьи по теме

Модрич не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании Модрич не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании
Барселона прошла в финал Суперкубка Испании, победив Атлетик Барселона прошла в финал Суперкубка Испании, победив Атлетик
Винисиус получил дисквалификацию после удаления в матче с Валенсией Винисиус получил дисквалификацию после удаления в матче с Валенсией
Звездный талант Барселоны готов вернуться на поле в ближайшем матче Звездный талант Барселоны готов вернуться на поле в ближайшем матче
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Европа21:41
Ювентус договорился о переходе защитника Барселоны
Киберспорт21:20
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: jL занял пятое место в рейтинге
Бокс20:59
Мунгия проведет реванш с Сурасом после сенсационного поражения
Европа20:25
Лунин остался в запасе Реала на матч Суперкубка Испании
Другие страны20:13
Бразильский клуб близок к подписанию Погба
Киберспорт19:41
NaVi проиграли в финале нижней сетки квалификации DreamLeague Season 25
Европа19:37
Экс-тренер Шахтера может стать наставником Миколенко
Украина19:30
Календарь Шахтера: "горняки" не удержали победу над Динамо Загреб в спарринге
Украина19:14
Динамо отчиталось о состоянии травмированных Бражко и Ярмоленко
Европа19:08
Эвертон Миколенко уволил главного тренера за несколько часов до матча Кубка Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK