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Ювентус договорился о переходе защитника Барселоны

"Бьянконери" арендуют Рональда Араухо, который недавно вернулся после тяжелой травмы.
Вчера, 21:41
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Защитник Барселоны Рональд Араухо в ближайшее время должен стать игроком Ювентуса.

Как сообщает la Repubblica, "бьянконери" договорились с каталонцами об аренде 25-летнего уругвайца и согласовали переход с самим футболистом.

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На следующей неделе игрок должен пройти медицинское обследование в туринском клубе, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Напомним, что Араухо летом получил травму подколенного сухожилия в матче за сборную Уругвая, после чего длительное время восстанавливался. Защитник лишь недавно вернулся на поле, приняв участие в поединке Барселоны в Кубке Испании против Барбастро (4:0).

Ранее сообщалось, что Барселона поставила ультиматум двум своим звездам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ювентус трансферы Рональд Араухо

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