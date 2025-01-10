ПСЖ предложил за Кварацхелию почти вдвое меньше, чем требует Наполи

ПСЖ ведет переговоры покупке у Наполи лидера итальянской команды Хвичи Кварацхелии.

Тем не менее пока между сторонами существуют значительные разногласия по поводу суммы трансфера грузинского вингера.

По информации La Repubblica, французский клуб предложил за переход 23-летнего футболиста 45 миллионов евро, в то время как партенопейцы намерены выручить за своего игрока 80 миллионов евро.

Также ведутся переговоры по поводу условий личного контракта Кварацхелии, и, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, ПСЖ готов платить грузину в четыре раза больше, чем он зарабатывает в стане неаполитанцев.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за Наполи 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что отказ от перехода Забарного может вынудить ПСЖ продать российского голкипера.

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