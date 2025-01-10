Топ-клуб Бундеслиги подпишет игрока Милана

Немецкий РБ Лейпциг улучшит свою линию нападения трансфером игрока Милана.

Как сообщает Фабрицио Романо, "быки" арендуют Ноа Окафора за сумму в 1.5-2 млн евро. Также у клуба будет опция выкупа в размере 25-28 млн евро.

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Отмечается, что Окафор должен был прилететь в Германию сегодня, но из-за «запланированных причин» его рейс перенесли.

Стоит сказать, в текущем сезоне Ноа провел 16 матчей и забил лишь 1 гол.

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