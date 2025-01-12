Источник назвал истинную причину ухода Хвичи из Наполи

Вингер Наполи Хвича Кварацхелия никогда не требовал от руководства клуба трансфера, утверждает Geo Team.

Аккаунт, специализирующися на информации о грузинских игроках утверждает, что причина ухода Кварацхелии из Наполи совсем в другом.

Футболист просил руководство дать ему новый контракт с соответствующей зарплатой, на что получил отказ. Дело в том, что после перехода в итальянский клуб Хвича ни разу не получил прибавки к зарплате.

На текущий момент лучший игрок Серии А сезона-2022/23 и один из лучших вингеров Европы имеет одну из самых низких зарплат в клубе. Само собой, игрок хотел бы получать соответственно своему вкладу, и как раз ПСЖ согласился удовлетворить запросы Хвичи.

А Антонио Конте же, заявив, что Хвича попросил его продать, просто решил защитить клуб. Так как, если бы он сказал, что Наполи отказывается поднимать зарплату своему лучшему игроку - это был бы удар по имиджу неаполитанцев. Потому всю вину решили свалить на грузина.

Ранее уже сообщалось, что Кварацхелия согласовал с ПСЖ солидный контракт.

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