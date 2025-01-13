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Определилась новая дата перенесенного из-за шторма мерсисайдского дерби

Ливерпуль и Эвертон сыграют через месяц.
Сегодня, 19:59

АПЛ определила новую дату матча 15-го тура Эвертон-Ливерпуль.

Согласно сообщению на сайте лиги, команды сыграют 12 февраля в 21:30 по киевскому времени.

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Также отмечается, что приобретенные ранее билеты будут действительными.

Матч должен был состояться 7 декабря, но его перенесли из-за шторма в графстве Мерсисайд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль эвертон

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