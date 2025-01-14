Арсенал практически закрыл сделку по переходу еще одного испанского хавбека

Лондонский Арсенал намерен подписать Мартина Субименди, утверждает Daily Mail.

Издание утверждает, что "канониры" практически полностью согласовали переход полузащитника Сосьедада.

Арсенал готов активировать отступные игрока в размере 60 млн евро, однако сам трансфер состоится уже летом.

Микель Артета хотел бы получить Субименди прямо сейчас, однако Сосьедад настоял на том, чтобы испанец доиграл до конца сезона.

В текущем сезоне Мартин Субименди провел 16 матчей, отличившись одним голом и одной передачей.

Ранее также сообщалось, что Бавария согласовала личный контракт с нападающим Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!