Арсенал практически закрыл сделку по переходу еще одного испанского хавбека
Мартин Субименди присоединится к "канонирам" летом.
Лондонский Арсенал намерен подписать Мартина Субименди, утверждает Daily Mail.
Издание утверждает, что "канониры" практически полностью согласовали переход полузащитника Сосьедада.
Арсенал готов активировать отступные игрока в размере 60 млн евро, однако сам трансфер состоится уже летом.
Микель Артета хотел бы получить Субименди прямо сейчас, однако Сосьедад настоял на том, чтобы испанец доиграл до конца сезона.
В текущем сезоне Мартин Субименди провел 16 матчей, отличившись одним голом и одной передачей.
Ранее также сообщалось, что Бавария согласовала личный контракт с нападающим Челси.
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