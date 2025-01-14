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Арсенал практически закрыл сделку по переходу еще одного испанского хавбека

Мартин Субименди присоединится к "канонирам" летом.
Сегодня, 18:10
Мартин Субименди / Getty Images
Мартин Субименди / Getty Images

Лондонский Арсенал намерен подписать Мартина Субименди, утверждает Daily Mail.

Издание утверждает, что "канониры" практически полностью согласовали переход полузащитника Сосьедада.

Арсенал готов активировать отступные игрока в размере 60 млн евро, однако сам трансфер состоится уже летом.

Микель Артета хотел бы получить Субименди прямо сейчас, однако Сосьедад настоял на том, чтобы испанец доиграл до конца сезона.

В текущем сезоне Мартин Субименди провел 16 матчей, отличившись одним голом и одной передачей.

Ранее также сообщалось, что Бавария согласовала личный контракт с нападающим Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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