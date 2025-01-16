Шедевр форварда Торино с центра поля стал голом месяца в Серии A

Гол шотландца Че Адамса заслуженно получил признание публики. Зрелищный мяч в ворота Эмполи стал лучшим в последний месяц 2025 года, сообщает официальный X турнира.

Нападающий появился на поле на 64-й минуте, когда счет был ничейным. Всего через шесть минут Адамс очутился в объятиях партнеров. После перехвата он получил мяч в центральном круге и, мгновенно оценив ситуацию, забросил мяч за шиворот голкиперу.

Un gol PAZZESCO! 😱 Che Adams segna da casa sua! 🏠



È suo il 𝐆𝐨𝐚𝐥 𝐎𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡 - dicembre 🏆@IliadItalia pic.twitter.com/50vCTtq5WS — Lega Serie A (@SerieA) January 15, 2025

Британец принес Торино минимальную победу. К этому моменту Адамс сыграл 19 матчей в Серии A, в которых оформил 5 голов. "Гранатовые" идут на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии (22 очка).

К слову, ранее Ювентус оформил переход Кошты из Витории Гимарайнш.

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