Боруссия Дортмунд готова подписать Зинченко при одном условии
Александр является альтернативой для "шмелей".
Немецкая Боруссия Дортмунд может подписать Александра Зинченко при одном условии.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, Зинченко - альтернативный вариант для «шмелей» в случае неподписания Рената Вейги, но пока о приобретении украинца не ведутся переговоры.
Что касается Вейги, то дортмундцы готовы арендовать игрока Челси с правом выкупа и полным покрытием затрат на его зарплату.
В нынешней кампании Зинченко сыграл за Арсенал лишь 11 матчей, в которых он заработал две желтые карточки. Его контракт с лондонским клубом истекает летом 2026 года.
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