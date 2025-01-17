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Боруссия Дортмунд готова подписать Зинченко при одном условии

Александр является альтернативой для "шмелей".
Сегодня, 13:39
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Немецкая Боруссия Дортмунд может подписать Александра Зинченко при одном условии.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, Зинченко - альтернативный вариант для «шмелей» в случае неподписания Рената Вейги, но пока о приобретении украинца не ведутся переговоры.

Что касается Вейги, то дортмундцы готовы арендовать игрока Челси с правом выкупа и полным покрытием затрат на его зарплату.

В нынешней кампании Зинченко сыграл за Арсенал лишь 11 матчей, в которых он заработал две желтые карточки. Его контракт с лондонским клубом истекает летом 2026 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

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