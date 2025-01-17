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У нового тренера уже возник первый конфликт с руководством Милана

Сержиу Консейсау хотел бы сохранить в команде Фикайо Томори.
Сегодня, 15:37
Сержиу Консейсау / Getty Images
Сержиу Консейсау / Getty Images

Главный тренер Милана Сержиу Консейсау недоволен решениями руководства клуба, пишет Corriere della Sera.

Еще до прихода в клубе португальца "россонери" хотели избавиться от Фикайо Томори. Об аренде английского защитника пытается сейчас договориться Ювентус.

Как пишет издание, Консейсау был в ярости из-за этого решения руководства. Похоже, наставник всерьез рассчитывает на Томори в текущем сезоне.

Тем не менее неизвестно, чем закончился конфликт и будет ли продан Томори. Ювентус предлагает 5 млн евро за аренду защитника до конца сезона.

Ранее также сообщалось, что защитник Ювентуса стал целью для Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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