У нового тренера уже возник первый конфликт с руководством Милана

Сержиу Консейсау хотел бы сохранить в команде Фикайо Томори.

Главный тренер Милана Сержиу Консейсау недоволен решениями руководства клуба, пишет Corriere della Sera.

Еще до прихода в клубе португальца "россонери" хотели избавиться от Фикайо Томори. Об аренде английского защитника пытается сейчас договориться Ювентус.

Как пишет издание, Консейсау был в ярости из-за этого решения руководства. Похоже, наставник всерьез рассчитывает на Томори в текущем сезоне.

Тем не менее неизвестно, чем закончился конфликт и будет ли продан Томори. Ювентус предлагает 5 млн евро за аренду защитника до конца сезона.

Ранее также сообщалось, что защитник Ювентуса стал целью для Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!