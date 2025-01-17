Милан вышел из переговоров по Рэшфорду
"Россонери" решили сосредоточиться на трансфере другого игрока.
Милан принял решение выйти из переговоров по Маркусу Рэшфорду, утверждает L’Equipe.
Причиной послужило то, что "россонери" решили сосредоточиться на переходе Кайла Уокера.
Дело в том, что в нынешнем сезоне клуб может зарегистрировать только одного английского футболиста, а долго выбирать между Рэшфордом и Уокером не пришлось.
Переговоры по форварда Манчестер Юнайтед шли очень тяжело, а по Уокеру наоборот все продвигается довольно быстро. Милан готов как выкупить, так и арендовать зашитника.
Ранее также сообщалось, что у Консейсау возник первый конфликт с руководством Милана.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!