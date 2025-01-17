Милан вышел из переговоров по Рэшфорду

Милан принял решение выйти из переговоров по Маркусу Рэшфорду, утверждает L’Equipe.

Причиной послужило то, что "россонери" решили сосредоточиться на переходе Кайла Уокера.

Дело в том, что в нынешнем сезоне клуб может зарегистрировать только одного английского футболиста, а долго выбирать между Рэшфордом и Уокером не пришлось.

Переговоры по форварда Манчестер Юнайтед шли очень тяжело, а по Уокеру наоборот все продвигается довольно быстро. Милан готов как выкупить, так и арендовать зашитника.

Ранее также сообщалось, что у Консейсау возник первый конфликт с руководством Милана.

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