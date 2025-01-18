Борнмут Забарного завершил победную серию Ньюкасла в АПЛ

Илья Забарный традиционно появился в старте Борнмута и отыграл все 90 минут. Тем не менее, главным героем поединка стал Джастин Клюйверт, оформивший хет-трик.

Нидерландец открыл счет в дебюте встречи, когда точно пробил в угол из пределов штрафной. "Сороки" отыгрались в середине тайма – Гимараес забил головой после углового. Но на перерыв усилиями Клюйверта лидером ушли "вишни".

После перерыва Ньюкасл пытался вернуться в игру. Под занавес встречи хозяева пошли вперед большими силами и упустили еще два выпада Борнмута. Это Клюйверт мощно пробил из-за пределов штрафной, а Керкез удачно подключился к атаке.

Ньюкасл потерпел первое поражение с начала декабря. Тем временем "вишни" не проиграют с ноября и поднялись на 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги (37 очков).

Статистика матча Ньюкасл Юнайтед – Борнмут 22-го тура чемпионата Англии

Ньюкасл Юнайтед – Борнмут 1:4

Голы: Гимараес, 25 – Клюйверт, 6, 44, 90+2 Керкез, 90+6

Ожидаемые голы (xG): 1.04 - 2.41

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 13 - 19

Удары в створ: 5 - 10

Угловые: 7 - 8

Фолы: 7 - 18

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка – Ливраменто, Ботман (Шер, 46), Берн, Холл (Триппьер, 66) – Гимараес (Осула, 90), Тонали, Жоэлинтон – Мерфи (Уиллок, 66), Исак, Гордон

Борнмут: Аррисабалага - Кук, Забарный, Гюйсен, Керкез - Кристи, Адамс – Брукс (Джеббисон, 82), Клюйверт (Рис-Доттин, 90), Семеньо – Уаттара (Джордж Уинтерберн, 90)

Предупреждения: Жоэлинтон – Адамс, Клюйверт, Кристи, Уаттара, Джеббисон, Керкез

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