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В Ювентусе прокомментировали возможный рекордный трансфер

Клуб пока не получал предложения по Андреа Камбьязо.
Сегодня, 10:05
Андреа Камбьязо / Getty Images
Андреа Камбьязо / Getty Images

Спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли прокомментировал возможную продажу Андреа Камбьязо.

Напомним, защитником активно интересуется Манчестер Сити. Если "горожане" попробуют подписать итальянца в январе, Камбьяззо вполне может стать самым дорогим фланговым защитником в истории.

Однако по словам Джунтоли Ювентус пока не получал от Сити предложения. Тем не менее функционер считает, что если оно будет заманчивым, клуб готов его рассмотреть.

"Честно говоря, никаких переговоров нет, в данный момент мы хотим заняться подписанием новичков, чтобы заполнить пробелы, возникшие из-за травм.

Невообразимое предложение еще не поступило, но если оно поступит, мы подумаем", – приводит слова Джунтоли Фабрицио Романо.

Накануне, напомним, Ювентус добыл уверенную победу над Миланом.

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