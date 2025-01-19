В Ювентусе прокомментировали возможный рекордный трансфер

Клуб пока не получал предложения по Андреа Камбьязо.

Спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли прокомментировал возможную продажу Андреа Камбьязо.

Напомним, защитником активно интересуется Манчестер Сити. Если "горожане" попробуют подписать итальянца в январе, Камбьяззо вполне может стать самым дорогим фланговым защитником в истории.

Однако по словам Джунтоли Ювентус пока не получал от Сити предложения. Тем не менее функционер считает, что если оно будет заманчивым, клуб готов его рассмотреть.

"Честно говоря, никаких переговоров нет, в данный момент мы хотим заняться подписанием новичков, чтобы заполнить пробелы, возникшие из-за травм.

Невообразимое предложение еще не поступило, но если оно поступит, мы подумаем", – приводит слова Джунтоли Фабрицио Романо.

Накануне, напомним, Ювентус добыл уверенную победу над Миланом.

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