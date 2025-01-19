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Вингер Ливерпуля отказывается покидать клуб

Федерико Кьеза готов бороться за место в команде.
Сегодня, 10:37
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Вингер Ливерпуля Федерико Кьеза не собирается покидать клуб в январе, утверждает Флориан Плеттенберг.

Напомним, что 27-летний итальянец присоединился к мерсисайдцам прошедшим летом, но сыграл с тех пор лишь шесть матчей.

Интересен к Кьезе стали проявлять итальянские клубы, которые были готовы арендовать или даже выкупить Федерико.

Однако сам игрок отказывается покидать Ливерпуль. Кьеза намерен остаться в английском клубе и бороться за место в составе.

Ранее также в Ювентусе прокомментировал интерес Манчестер Сити к их игроку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федерико Кьеза

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