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Спортивный директор Наполи прокомментировал прощальные слова Кварацхелии

Джованни Манна не представляет, что имел в виду грузин.
Сегодня, 13:10
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Спортивный директор Наполи Джованни Манна не знает, что имел в виду Хвича Кварацхелия, прощаясь с фанатами.

Напомним, в своей прощальной речи грузин заявил, что когда-нибудь расскажет, что произошло на самом деле.

Манна же ответил на эти слова тем, что не представляет, о чем была речь. Клуб и игрок не сошлись в вопросах зарплаты и Хвича был продан.

"Надо спросить у Хвичи, что он имел в виду, сказав, что "однажды все расскажет". Он сам прямо попросил продать его, пока мы вели сложную работу над продлением контракта. Мы были на верном пути в этом вопросе.

Очевидно, его представления о зарплате не совпали с нашими, так что мы были обязаны продать его. Важные игроки уже приходили и уходили, мы спокойны", – рассказал в интервью функционер.

Ранее также стало известно, кто является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Бельгии.

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