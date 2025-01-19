Лучший бомбардир АПЛ в истории рассказал, сможет ли Холанд побить его достижение

Алан Ширер не сомневается в этом при условии, если Эрлинг доиграет до конца своего нового контракта в Ман Сити.

Лучший бомбардир в историй АПЛ Алан Ширер поделился мыслями о шансах Эрлинга Холанда превзойти его показатели.

По словам Ширера, если Холанд полностью отработает свой контракт, то он спокойно станет лучшим бомбардиром.

«Если Холанд будет выступать за Манчестер Сити до конца нового времени - нет сомнений, что он побьет этот рекорд. К тому времени этот рекорд может побить еще кто-то - Гарри Кейн или Мо Салах.

Но нет никаких сомнений, поскольку это такой длинный контракт и ему тогда уже будет 34. Он будет рекордсменом АПЛ по количеству голов.

До моего рождения были невероятные голеадоры, которые также имели бешеные рекорды. Мой рекорд когда-то будет побит, я в этом уверен», - сказал Алан.

Напомним, ранее сообщалось, что Холанд подписал один из самых дорогих и самых длинных контрактов в истории футбола.

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